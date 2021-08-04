تضامن الغربية: قوافل طبية ومساعدات مالية بزفتى ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الغربية عن تنظيم ، قافلة اجتماعية بقرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتى، اليوم الاربعاء وتوزيع مساعدات مالية وعينية لـ 150 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

توزيع مساعدات مالية وعينية على 150 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا

وكشفت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، اليوم، أن توزيع هذه المساعدات المالية وكراتين السلع الغذائية، يأتى فى إطار قوافل الخير التى تجوب القرى بمراكز المحافظة من قبل مؤسسة التكافل التابعة للمديرية، وتتم من خلال قاعدة بيانات الأسر المستحقة الموجودة بالمديرية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا.

إطلاق مبادرة مكافحة العمى واستكمال مبادرة «النور من حقك»

وأكدت المديرية أنه بدعم من جمعية الأورمان ضمن مشروعها لمكافحة العمى واستكمالاً لمبادرة «النور من حقك»، تم إجراء 12 ألف و750 عملية بمختلف أنواع جراحات العيون للمرضى غير قادرين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضحت المديرية، أن مبادرة «النور من حقك»، يتم من خلالها توقيع الكشف الطبى على الأهالي في قراهم وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً، دون أن يتحمل المريض أى أعباء تثقل كاهله.

وأشارت المديرية، أنها تستهدف دعم الجمعية خلال الفترة القادمة لمضاعفة أعداد المستشفيدين من مرضى العيون في القرى والعزب والمناطق الأكثر احتياجاً، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة لعلاج أمرض العيون، والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .