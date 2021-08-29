في ذكرى ميلاد مصطفى متولي.. أحمد زكي دافع عنه والزعيم بكى لفراقه

تحل اليوم الذكرى الـ 72 على ميلاد الفنان الراحل مصطفى متولي، أحد أشهر نجوم الفن خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وأبرز الممثلين الذين برعوا في تجسيد الأدوار الثانوية على شاشة السينما والتليفزيون، فضلًا عن إبداعه في العديد من الأعمال التي قدمها على خشبة المسرح.

ولد الفنان مصطفى متولي، في الـ 29 من شهر أغسطس عام 1949، في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

زواج مصطفى متولي من شقيقة عادل إمام

وبسبب عشقه الكبير للتمثيل، التحق «متولي» بمعهد الفنون المسرحية، وخلال تلك الفترة تعرف على الزعيم عادل إمام، وتوطدت علاقتهما حتى أصبحت صداقة قوية، وزادت صلابتها مع زواجه بشقيقة الزعيم التي أنجب منها ثلاثة أبناء، وهم «عمر وعادل وعصام»، وبالتدريج أصبح مصطفى متولي وعادل إمام كيانًا واحدًا وقدما العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية المختلفة.

قدم مصطفى متولي مع الزعيم عادل إمام على شاشة السينما، العديد من الأعمال التي السياسية والاجتماعية المختلفة، منها: «اللعب مع الكبار، شمس الزناتي، بخيت وعديلة، المنسي، الإرهابي، حنفي الأبهة، المولد، جزيرة الشيطان».

وفاة مصطفى متولي بعد عرض «بودي جارد»

وعلى خشبة المسرح، قدم مصطفى متولي مع عادل إمام مسرحية «الزعيم»، و«الواد سيد الشغال»، وكانت آخر الأعمال المسرحية التي جمعتهما «بودي جارد»، التي رحل «متولي» بعد انتهاء أحد ليالي العرض الخاص بها، حيث شعر ببعض الآلام في صدره، ثم توفى على إثرها عن عمر ناهز الـ51 عامًا.

بكاء الزعيم

وفاة مصطفى متولي المفاجئة، أربكت حسابات صديقه عادل إمام وتركت غُصة في قلبه، وفي اليوم التالي لعرض مسرحية «بودي جارد» والذي تم الاستعانة بالفنان محمد أبوداوود بديلًا لـ«متولي»، وقبل غلق الستار بكى الزعيم بحرقة كأنه لم يبكِ يومًا، ليودع بدموعه أحد أصدقاء العمر الذي كان يستند إليهم.

أحمد زكي عن مصطفى متولي: نجم وممثل موهوب

التعاون الفني بين مصطفى متولي وعادل إمام، حاول البعض بسببه التقليل من موهبة الأول، وهو الأمر الذي رد عليه النمر الأسود أحمد زكي، في لقاء تليفزيوني بتأكيده أن الفن لا يعرف «الواسطة»، وأن الأعمال الفنية التي ظهر فيها مصطفى متولي مع عادل إمام، نتاج لموهبته باعتباره أحد أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية، قائلا: «عادل إمام بيستعين به لأنه نجم وممثل كويس.. مفيش مجاملة في الفن».