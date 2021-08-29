إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، نتيجة وقوع 3 حوادث متفرقة بمراكز المنيا وأبوقرقاص ومغاغة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغاً بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف بالقرب من كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز بني مزار شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص.

إصابة 3 في تصادم دراجة بخارية بسيارة بمغاغة

وفي السياق ذاته، تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم (463 ق ه د) بدراجة بخارية بدون لوحات بطريق قرية بني خلف بمركز مغاغة، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص وهم «سنية ع م»، 57 عاما، و«أدهم م إ»، 16 عاما، و«عيد م ا»، 51 عاما، جميعهم من مركز مغاغة، ونُقل المصابون إلى مستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج.

يشار أن الوحدات المحلية بمراكز شمال وجنوب المنيا، تشن حملات يومية لإزالة المخلفات الصلبة والقمامة وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، كما تتابع إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي والزراعي مصر أسوان، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاهتمام الدوري بجميع الطرق وصيانتها والتأكد من إنارتها للحد من وقوع حوادث الطرق حفاظا علي سلامة جميع المواطنين.