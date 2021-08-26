ضبط متهمين اثنين لحيازتهما أسلحة وذخائر بدون ترخيص في المنيا والجيزة

أفادت وزارة الداخلية، بأنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام صاحب محل لبيع الأسلحة «ملغى ترخيصه»، بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا، وله معلومات جنائية، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة تعديل وإصلاح بدون ترخيص، واتخاذه من ذلك المحل وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام»، وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته «فرد محلى، طبنجة معدلة، عدد من الطلقات المتنوعة «نارية و صوت»، كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية، 10 خزينة طبنجة، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

فيما أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً فـى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط سكنه، وبحوزته «بندقية آلية وخزينة و 12 طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.