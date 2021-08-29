وزير الدفاع يكرّم قادة القوات المسلحة المتقاعدين: وهبوا أنفسهم للوطن

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2021، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وزير الدفاع يُقلّد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية

وقلّد القائد العام للقوات المسلحة، القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صدّق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين، كلمة قدّم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة، لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على المستويات، مؤكدا أنّ القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكي، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا خدمتهم في القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف.

وزير الدفاع: الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس لا تهاون فيه

وأكد القائد العام، أنّ رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، كما وجّه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، مؤكدا أنّ الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

وفي نهاية كلمته، وجّه القائد العام، الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى، في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.