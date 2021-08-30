وكر الموت.. حكاية مصحة إدمان يديرها 6 مسجلين لتعذيب المرضى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة مداهمة فيلا بمنطقة الهرم بالجيزة، يستخدمها 6 من المسجلين خطر، كمركز لعلاج الإدمان، أن المتهمين هاربون من أحكام جنائية، وقاموا باستئجار الفيلا وإخفاء نشاطهم السرى داخلها، حيث استقبلوا المدمنين لعلاجهم دون وجود أطباء أو الحصول تصاريح من الجهات المختصة.

علاج الإدمان بالتعذيب

وأوضحت التحريات أن المتهمين استقطبوا 97 مدمنا، وحبسوهم داخل غرف الفيلا، وقيدوهم بالحبال، وقاموا بتعذيبهم والتنكيل بهم، لإجبارهم على تناول أدوية طبية مجهولة المصدر، وبدون أى إشراف طبى، حيث تبين قيامهم بإدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

المتهمون أداروا الفيلا كمركز لعلاج الإدمان

وذكرت التحريات أن أحد المتهمين ويدعى «ي.أ» 44 سنة، قام باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان دون ترخيص، واحتجاز عدد من مدمنى المواد المخدرة داخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادى.

اقتحام الفيلا

تم اقتحام الفيلا وضبط القائمين على إدارتها، تبين وجود 97 شخصا داخل الفيلا من مدمنى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال (6) من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان.

العثور على أدوات تعذيب فى المركز

وأسفرت المعاينة عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية، وعدد من عينات تحليل المخدرات وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر و11 سجلا دفتريا لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة وإيصال استلام نقدية باسم المركز، ومجموعة من الأحبال والعصى تستخدم في تعذيب المرضى.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا أن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.