مصاريف جامعة سيناء لعام 2021-2022.. طب الأسنان بـ141 ألف جنيه

أعلنت جامعة سيناء خلال موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، فتح باب القبول والتسجيل في الكليات التابعة لها في كل الفروع.

كليات جامعة سيناء لعام 202‪2 /202‪1

وتشمل جامعة سيناء «بفرع العريش» بمحافظة شمال سيناء، كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية الحسابات والمعلومات، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا الإعلام باللغة العربية.

بينما تشمل جامعة سيناء بفرع القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية العلاج الطبيعي، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا الإعلام باللغة الإنجليزية.

مصاريف جامعة سيناء لفرع العريش لعام 202‪2 /202‪1

وتبلغ مصروفات كلية طب الفم والأسنان مبلغ 141 ألف جنيه، ب‪ ينما تبلغ مصاريف كلية الصيدلة 108 آلاف جنيه.

وبلغت مصاريف كلية الهندسة 62 ألف جنيه، وكلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه، فيما بلغت مصاريف كلية إدارة الأعمال 40 ألف جنيه، وبلغت مصاريف كلية الإعلام 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة سيناء لفرع القنطرة لعام 202‪2 /202‪1

وبلغت مصروفات كلية طب الفم والأسنان 145 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفات كلية الصيدلة 116‪.147‪ جنيه، وبلغت مصروفات كلية الهندسة 68 ألف جنيه، وبلغت مصرفات كلية العلاج الطبيعي 92 ألف جنيه.

وبلغت مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات 51 ألف جنيه وبلغت مصاريف كلية إدارة الأعمال 51 ألف جنيه، وبلغت مصروفات كلية تكنولوجيا الإعلام 50 ألف جنيه.

وأكدت جامعة سيناء على خصم 50% على كل المصروفات الطالب المتقدم لكلية إدارة الأعمال، وتكنولوجيا الإعلام بفرع العريش أو القنطرة.

وأوضحت جامعة سيناء خلال موقعها الإلكتروني أن يمكن لطالب المتقدم الالتحاق بإحدى الكليات التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني http://suapplication.su.edu.eg/

أو الذهاب إلى مقر الجامعة بفرع العريش أو القنطرة، أو برج سما بالقطامية بمحافظة القاهرة، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 190‪50

وطالبت جامعة سيناء المتقدم ضرورة وجود الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية وشهادة ميلاد، و6 صور شخصية.