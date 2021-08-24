تعرف على مصروفات كليات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022، بمختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إنه جرى إعلان المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2021/ 2022، بجميع المجلات التخصصية في كل كلية بكافة فروع الجامعة الثلاث.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم، أن المصروفات الخاصة بالكليات التابعة لفرع الجامعة، بحسب المجالات التخصصية في كل كلية.

مصروفات كليات فرع طور سيناء

مجال الهندسة

- برنامج هندسة الطاقة 69000 سنويًا

- برنامج هندسة الميكاترونيات 69000 سنويًا

- برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات 69000 سنويًا

مجال علوم وهندسة الحاسب

- برنامج هندسة الحاسب 69000 سنويًا

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي 69000 سنويًا

- برنامج علوم الحاسب 69000 سنويًا

- برنامج علوم الذكاء الاصطناعي 69000 سنويًا

- برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية 69000 سنويًا

مجال الصناعات التكنولوجية

- برنامج تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف 39000 سنويًا

- برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج 39000 سنويًا

- برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة 39000 سنويًا

مجال الطب والجراحة والأسنان والتمريض

- برنامج الطب والجراحة 105000 سنويًا

- برنامج طب الأسنان 97000 سنويًا

- برنامج علوم التمريض 31000 سنويًا

مصروفات كليات فرع رأس سدر

مجال العلوم الأساسية

- برنامج كيمياء البترول 48000 سنويًا

- برنامج بيولوجيا الأحياء البحرية 48000 سنويًا

- برنامج التكنولوجيا الحيوية 48000 سنويًا

مجال العلوم الصيدلية

- برنامج دكتور الصيدلة 85000 سنويًا

مجالات علوم المجتمع

- برنامج علوم البيئة والتنمية المستدامة 43000 سنويًا

- برنامج تخطيط وادارة المشروعات التنموية 43000 سنويًا

- برنامج المعلوماتية وأمن المجتمع 43000 سنويًا

مجال العلوم الإدارية

- برنامج الاستثمار والتمويل 46000 سنويًا

- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات 46000 سنويًا

- برنامج التسويق والأعمال الدولية 46000 سنويًا

مجال الزراعات الصحراوية

- برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 43000 سنويًا

- برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية 43000 سنويًا

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية 43000 سنويًا

مجال الطب البيطري

- برنامج الطب البيطري 60000 سنويًا

مصروفات كليات فرع شرم الشيخ

مجال اللغات التطبيقية

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الانجليزية 43000 سنويًا

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الألمانية 43000 سنويًا

مجال السياحة والضيافة

- برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات 40000 سنويًا

- برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة 40000 سنويًا

مجال العمارة

- برنامج العمارة (هندسة العمارة) 69000 سنويًا

مجال الفنون والتصميم

- برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة 49000 سنويًا

- برنامج العمارة الداخلي 49000 سنويًا.