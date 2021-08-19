درجات قبول ومصروفات كليات جامعة الملك سلمان بطور سيناء (مستند)

أعلنت جامعة الملك سلمان الأهلية بمحافظة جنوب سيناء افتتاح المقر الرئيسي للجامعة بمدينة طور سيناء مع بداية العام الدراسي 2021 - 2022.

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إنه من المقرر افتتاح مقر الجامعة الرئيسي بمدينة طور سيناء هذا العام، ويضم 7 كليات، هي: الطب، والأسنان، والعلوم الصيدلية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم الهندسية، والصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية، ليصل إجمالي عدد الكليات بالجامعة إلى 16 كلية بالفروع الثلاثة، من بينها كليات العلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر، وكليات اللغات التطبيقية، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والعمارة بفرع مدينة شرم الشيخ.

إعلان الأحد الأدنى للقبول بكل كلية

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم الخميس، إنه جرى إعلان الأحد الأدنى للقبول بكل كلية والمصروفات الخاصة بها، ومن المقرر توفير عدد من المنح للطلاب والطالبات من أبناء محافظة جنوب سيناء.

وأكد أن جامعة الملك سلمان تعد من جامعات الجيل الرابع الذكية، التي تهدف إلى تخريج جيل يتميز بالتوازن بين المعارف والمهارات، ويسعى لإعلاء شعار صنع في مصر، وتقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها، يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع تنمية البيئة.

برامج أكاديمية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل

وأشار إلى أن الجامعة تقدم برامج أكاديمية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل في 16 مجالًا علميًا مختلفًا، منها الطب، وطب الأسنان، والطب البيطري، والصيدلة، والتمريض، والزراعات الصحراوية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإدارية، والهندسة، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسب، والعمارة، والفنون والتصميم، والسياحة والضيافة، واللغات التطبيقية، وعلوم المجتمع، وتتبنى الجامعة أحدث المعايير الدولية من خلال الشراكات العالمية المتميزة.

وتمنح الجامعة شهادة البكالوريوس المعتمد محليًا من المجلس الأعلى للجامعات، كما تقدم فرصة الحصول على شهادة مزدوجة من الجامعات العالمية الشريكة، كما أن جامعة الملك سلمان الدولية توفر للطلاب حياة جامعية متميزة من خلال المرافق والخدمات المتكاملة.