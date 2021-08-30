تعرف على شروط التقديم للبرنامج المميز ثلاثي اللغة بكلية آداب دمياط

أعلنت كلية الآداب بجامعة دمياط عن قبول دفعة جديدة بالبرنامج المميز بمصروفات polyglot متعدد اللغات ثلاثي اللغة (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية) للعام الجامعى 2021- 2022.

شروط التقديم للبرنامج

- يقبل البرنامج المميز طلاب الثانوية العامة

- يقبل الخريجين الحاصلين على بكالوريوس أو ليسانس

- يقبل البرنامج الطلاب المحولين من كليات أخرى

- يقوم الطالب بدراسة الصوتيات والقواعد والاستماع والمحادثة والكتابة واللغة لأغراض الخاصة مع بعض المقرات المساعدة في وسائل التكنولوجيا الحديثة.

كيفية التقديم

- يتم التقديم من خلال مكتب شئون الطلاب وذلك بسحب استمارة التقديم الخاصة بالبرنامج ويمنح البرنامج درجة الليسانس ثلاثي اللغة.

الرسوم:-

رسم الساعة 250 جنيها لكل ساعة معتمدة

مدة الدراسة:

4 سنوات دراسية ومن الممكن أن تختصر إلى ثلاث سنوات وفصلين صيفين

عدد ساعات الدراسة:-

إجمالي عدد الساعات طوال فترة الدراسة 160 ساعة معتمدة

أهمية وأهداف البرنامج:-

يهدف البرنامج إلى إعداد الخريج على أحدث النظم العلمية والتربوية التي تتوافق مع متطلبات العصر الحديث وكذلك حاجة المجتمع في مجال تعليم اللغات الأجنبية (إنجليزي - فرنسي - ألماني) حيث أصبحت اللغة متطلبا أساسيا محليا ودراسيا.

مجالات العمل:

المجالات التي تتطلب إجادة اللغات ووسائل التكنولوجيا الحديثة كشركات السياحة والطيران وخدمات الإرشاد السياحي والبنوك والمكتبات ومراكز البحوث ووكالات الصحافة ودور النشر والمتاحف.

المجالات التي تحتاج لمترجمين متخصصين في اللغات الثلاثة (إنجليزي - فرنسي - ألماني) كمكاتب الوزارات والمؤسسات الثقافية والدبلوماسية الأجنبية والمصرية، الإذاعة والتليفزيون والمحطات الفضائية وشركات الاتصالات ومجالات العمل التي تحتاج لمتخصصين في اللغات ووسائل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق المعرفة.

المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعية وغيرها من الجهات التي تبحث عن متخصصين في مجال اللغات.