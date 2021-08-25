تعرف على أقسام كلية الآداب جامعة الإسكندرية

يبحث خريجو الثانوية العامة 2021، عن أقسام كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وهي واحدة من إختيارات طلاب شعبة الأدبي في المرحلة الأولي حيث تضم الكلية 16 قسما تضم الكثير من التخصصات والبرامج الدراسية الحديثة والمختلفة، فكلية الآداب واحدة من الكليات النظرية أو كما يطلق عليها كليات العلوم الإنسانية داخل المجمع النظري الذى يستقبل آلاف الطلاب في المرحلة الأولي، وبعد الالتحاق بالكلية يوجد تنسيق داخلي للأقسام، يتطلب مجموع عالي وقدرات وإختبارات، وفقاً لتنسيق الجامعات 2021.

أقسام كلية الآداب جامعة الإسكندرية

تستعرض «الوطن»، أقسام كلية الآداب جامعة الإسكندرية، من أجل التسهيل على الطلاب الجدد، وهي 16 قسم داخل الكلية

قسم اللغة العربية وآدابها.

قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

قسم اللغات الشرقية وآدابها.

قسم اللغة الصينية وآدابها.

قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية.

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

قسم الفلسفة.

قسم علم النفس.

قسم علم الاجتماع.

قسم الأنثروبولوجيا.

قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية.

قسم الصوتيات واللسانيات.

قسم الدراسات المسرحية.

قسم المكتبات والمعلومات.

قسم برنامج اللغات التطبيقية.

قسم الاعلام

آداب الإسكندرية أول كلية تنشأ بالجامعة

وقال الدكتور هاني خميس، القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية ووكيل الكلية، إن كلية الآداب واحدة من أعرق الكليات في جامعة الإسكندرية، حيث أن تاريخ إنشائها سابق على تاريخ إنشاء الجامعة ذاتها، حيث أنشئت كلية الآداب فى الإسكندرية فى العام الجامعى 1938/1939م، وكانت فرعاً تابعاً لجامعة فؤاد الأول «جامعة القاهرة حاليًا»، ثم صدر قرار إنشاء جامعة فاروق الأول فى عام 1942م، فأصبحت كلية الآداب أول كلية جامعية بالإسكندرية .

وأضاف «خميس»، في تصريحات صحفية، أن كلية الآداب تشمل قاعدتين أساسيتين، الأولى قاعدة الدراسات اللغوية والأدبية، والثانية: قاعدة العلوم الإنسانية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الكلية شهدت على مدى أكثر من نصف قرن مراحل عدة من التطور فى مختلف التخصصات مما ساعد على إدخال مقررات جديدة، وتشعب الدراسة فى بعض الأقسام، كما أنشئت أقسام جديدة، وبرامج مميزة.

وأوضح أن الكلية تعمل جاهدة علي نشر العلم والثقافة والمعرفة وتحقيق التواصل مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، لافتاً إلى أنه يكفي الكلية فخرا أنها خرّجت أعلام في كل المجالات المعرفية .