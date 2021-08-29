تنسيق كلية الآداب جامعة عين شمس لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة عين شمس 2021 بحد أدنى 73%، وذلك في المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي عقد اليوم الأحد؛ للإعلان عن نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للثانوية العامة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية للطلاب المقبولين في كلية الآداب، كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم على النحو التالي:

مصاريف كلية الآداب جامعة عين شمس

وحددت كلية الآداب جامعة عين شمس، المصاريف الدراسية لطلاب الانتظام والانتساب، بنحو «2046»، جنيها لطلاب الفرقة الأولى «الانتظام»، بالإضافة «2429» جنيهًا لطلاب الانتساب.

عنوان كلية الآداب جامعة عين شمس

يقع مبنى الكلية بشارع الخليفة المأمون بالعباسية «داخل الحرم الجامعي».

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة عين شمس

- بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلي الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده علي أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:-

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- عدد «6» صور شخصية.

- شهادة الميلاد الاصلية أو مستخرج منها.

- نموذج «2» جند للطلاب الذكور فقط « من مكتب التجنيد التابع له الطالب».

- شهادة التفوق الرياضي «للطلاب الحاصلين على الحوافز رياضية فقط».

عدد سنوات الدراسة في كلية الآداب جامعة عين شمس:-

تمنح الكلية درجة ليسانس لطلابها ومدة الدراسة بها 4 سنوات في كل الأقسام.

أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس

- قسم اللغة العربية وآدابها.

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

- قسم اللغات الشرقية فارسي وعبري.

- قسم اللغات الأوربية القديمة.

- قسم التاريخ.

- قسم الجغرافيا.

- قسم الدراسات الفلسفية.

- قسم الدراسات النفسية والاجتماعية.

- قسم الآثار المصرية.