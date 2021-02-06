نيقولا معوض يكشف كواليس مشاركته بمسلسل «على الحلوة والمرة»

يستعد النجم نيقولا معوض، لتصوير دوره في مسلسل «على الحلوة والمرة» خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة كل من: دانا مارديني، وباميلا الكيك، وجو طراد، وكارمن لبس، وسلمى المصري، ومحمد خير الجراح، ومن المسلسل من 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في موسم خريف 2021.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي، حول ريان الذي يصل إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ولكن تظهر مفاجأة من الماضي تعكر صفو هذا الزواج كثيرا.

نيقولا، عاد مؤخرا من إستراليا بعد الانتهاء من تصوير دوره في فيلم أمريكي للمخرج الكبير لجورج ميلر، الحائز على أوسكار، الذي قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل «Mad Max» و«The Witches of Eastwick» و«Happy Feet» وهو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه إما في نهاية العام أو بداية العام المقبل.

وقال نيقولا معوض، لـ«الوطن» إنه سعيد بالعمل في مسلسل «على الحلوة والمرة»، متمنيا أن يحقق العمل نسب مشاهدة عالية فور عرضه، أما عن فيلم «ماكو» فقال إنه ينتظر عرض الفيلم في السينمات للمجهود الكبير الذي بذله في الفيلم سواء في تدريبات السباحة أو غيرها من صعوبات في التصوير.

وكان نيقولا، شارك مؤخرا في بطولة مسلسل «خيط حرير» أمام النجمة مي عز الدين، من إنتاج شركة «سينرجي»، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج إبراهيم فخر.

وقال نيقولا، إنه سعيد بالتفاعل على المسلسل، مشيرا إلى أن المسلسل كان كواليسه مليئة بالحب الكبير من جميع المشاركين وهذا ما تم عكسه على المشاهد أمام الكاميرات، مشيرا إلى أن التعامل مع إبراهيم فخر، ومي عز الدين، وباقي الفريق كان ممتع للغاية، مؤكدا أن دور الشخص الغدار كان غريب وجديد عليه وهذا ما دفعه لقبوله.