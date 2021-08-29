لحظة خطف طفل وسحل سيدة حاولت إنقاذه بالغربية «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر لحظة خطف طفل من داخل إحدى محلات «السوبر ماركت» بمدينة المحلة في محافظة الغربية، في سيارة ملاكي؛ إذ التقطت الواقعة بواسطة كاميرات المراقبة داخل أحد المحلات المجاورة.

ضحية جديدة حاولت إنقاذ الطفل

ويظهر المقطع الذي تداول بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاص ملثمون يستقلون سيارة ملاكي ثم ينزلون منها في محاولة لخطف طفل من داخل أحد محلات «السوبر ماركت»، وحاول الأخير الإمساك بحامل حديدي، لكنه سقط على إحدى السيدات التي حاولت إنقاذه من الخطف.

رقم السيارة

كما تداول الرواد رقم السيارة الملاكي الذي ظهر في مقطع الفيديو، الذي حمل تاريخ اليوم الأحد، 29 أغسطس 2021.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض على المتهمين، والاطمئنان على حالة السيدة التي سحلت وسقط عليها الحامل الحديدي في أثناء محاولاتها إنقاذ الطفل المختطف.

قوات الأمن تفحص الفيديو

وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن بوزارة الداخلية، تفحص الفيديو، وتحفظت على الكاميرات التي رصدت تفاصيل الواقعة، وجار الاستعلام عن السيارة التي ظهرت به، للوقوف على ملابساتها، وضبط مرتكبي الحادث.