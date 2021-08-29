بعد انسحاب كابتن الزمالك.. شعراء ومؤلفون لمي حلمي: «عيب عليكي»

وجّه عدد من العاملين بمجال الفن، انتقادات لاذعة للمذيعة مي حلمي، بسبب أسلوبها الذي وصفوه بأنه غير لائق وذلك خلال حلقتها مع لاعب نادي الزمالك السابق أحمد صالح في برنامج «الحكم» على إحدى القنوات الفضائية، الأمر الذي تسبب في انسحاب كابتن الزمالك احتجاجًا على طريقتها.

أيمن بهجت قمر لـ مي حلمي: «طريقتك مرفوضة ضيفك يتشال على الراس»

وكتب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح ويا ريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول، الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سئ ومهين وده بيدل إن المحتوى فاضي، حقيقي عيب أوي».

عمرو محمود ياسين لمي حلمي: أسلوبك مستفز

وكتب السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه بـ«فيس بوك» عن حلقة مي حلمي التي تسببت في انسحاب كابتن أحمد صالح، قائلًا: «فعلًا أسلوبها مستفز جدًا وبتتعامل مع ضيوفها أكنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم، أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام، أنا هطلب من الناس إنها ترفض تحضر كضيوف للأستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها وحسنًا فعل الكابتن أحمد صالح بانسحابه من الحلقة».

خالد تاج الدين لـ مي حلمي: «علاقتك إيه بالكورة أصلًا؟»

وكتب الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «هى مي حلمي دي إيه علاقتها بالكورة والكلام في الكورة؟، والله عيب الأسلوب اللي كلمت بيه كابتن محترم زي أحمد صالح الكل بيشهد له بالاحترام طول فترته كلاعب كورة وبعد ما اعتزل كمان».