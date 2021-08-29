أسامة ربيع: مرور 12640 سفينة من قناة السويس خلال 8 أشهر «فيديو»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة في انتظار دخول الكراكة «مهاب مميش» التي كانت تنهي إجراءات الاختبارات، ومن المقرر أن تدخل أعمال التكريك آخر الأسبوع الجاري، وتليها الكراكة «حسين طنطاوي» بعد شهر، مما يساعد على الإسراع في وتيرة العمل في أعمال الحفر والتكريك والمخطط لها 24 شهرا أو أقل، مشددا على أن قناة السويس تستطيع دائما كسب ثقة السفن التي تمر وسفن الحاويات العملاقة من خلال الخدمات التي تقدمها القناة للسفن، خاصة أن الشركات تبلغ بعضها البعض بتجاربها في العبور والخدمات التي تلقتها والعلامات الإرشادية ومحطات المراقبة ومتابعتها معهم.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن أنه منذ شهر يناير 2020 وحتى شهر أغسطس 2020، مرت 11916 سفينة، وفي نفس المدة من العام الجاري 2021، مرت 12640 سفينة، بزيادة حمولة 6.8% مليون طن، ورسوم مليار و88 مليون جنيه.

خدمات كثيرة تقدم للسفن خلال عبورها قناة السويس

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شاذلي، على القناة الأولى المصرية، أنه يتابع مرور السفن الكبيرة بنفسه لحظة بلحظة: «فيه اهتمام وخدمات كثيرة تؤدى للسفن بالقناة، من ضمن تلك الخدمات ما يحدث في الجنوب الآن، من أعمال حفر وتكريك في قناة السويس، وقناة السويس الجديدة التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذها، والتوسعة التي تتم في الجنوب والازدواج والتعميق، فكل ذلك يتابعه العالم كله والمهتمون بالنقل البحري، ويقيم العالم ما يتم».

القناة جاهزة بنسبة 100% لاستقبال أسطول الحاويات من العالم كله

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، بأن الهيئة دائما ما تنظر للعميل وتنظر إلى احتياجاته وما يطلبه، مشيرا إلى إنقاذ السفية «إيفر جيفن» في 6 أيام بعدما كان العالم كله يقول إن الإنقاذ قد يستمر لأكثر من شهرين، فكل هذا يعطي الثقة لقناة السويس ومرشديها، مشددا على أن القناة على جاهزية بنسبة 100% لاستقبال أسطول الحاويات من العالم كله، وفي حال بناء سفن عملاقة أكبر من إمكانات قناة السويس سيجري تطويرها لكي تستوعب كل أحجام السفن.