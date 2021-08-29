«القابضة للمياه»: بدء تطعيم العاملين بالشركات التابعة ضد فيروس كورونا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات، لتوفير قوافل بمواقع الشركات التابعة بالمحافظات حتى يتمكن جميع العاملين من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تطعيم جميع العاملين بالمحطات والروافع والإدارات المختلفة

وأكدت الشركة في بيان صادر اليوم، بدء شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى في تطعيم 11 ألف عامل من العاملين بالشركة ضد فيروس كورونا المستجد، والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة بالقاهرة لتطعيم جميع العاملين بالمحطات والروافع والإدارات المختلفة وتحديد موعد زمني محدد للانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة دون تحمل العاملين أي نفقات مالية ضمن مشروع العلاج الذي تنفذه الشركة ومتابعة جميع الحالات حتى انتهاء كافة الجرعات طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

تسجيل جميع العاملين وإرسالها إلى مديرية الصحة بالقاهرة

من جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم تسجيل جميع العاملين وإرسالها إلى مديرية الصحة بالقاهرة، والتنسيق الكامل لتحديد الأماكن التي سيتم فيها التطعيم، وإبلاغ جميع الإدارات بالتواجد ومنع الأجازات أثناء تواجد حملة مديرية الصحة، ويمكن لمن يتخلف مراجعة الإدارة الخاصة به لتحديد موعد جديد للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أنه من واجب العاملين بالشركة الحصول على كافة الخدمات الطبية بدون مقابل حتى يمكنهم أداء واجبهم في تقديم أفضل خدمة للمواطنين، خاصة العاملين المتعاملين بشكل مباشر مع الجمهور في مراكز خدمة العملاء وقطاع التحصيل بالكامل.

توفير كافة الإمكانيات للقوافل الطبية

وكلف «الشيمي» إدارتي الموارد البشرية والمالية بتوفير كافة الإمكانيات للقوافل الطبية والتنسيق مع الإدارات المختلفة بالشركة، وضمان تواجد العاملين التي تفرض عليهم ظروف عملهم تواجدهم خارج مقر العمل.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

من جانبه، أعلن المهندس شاكر أبو العيلة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن توفير لقاح كورونا للعاملين وأسرهم بمقر إدارة الرعاية الطبية بديوان عام الشركة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بدمياط لتوفير تلك القوافل مرة أخرى، حتى يتمكن جميع العاملين بالشركة الحصول على اللقاح، وذلك بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء و وزارة الصحة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

توفير الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة

من جهته، قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفرت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا للعاملين سابقا، وتم تنفيذ المبادرة للمرة الثانية لتلقي باقي العاملين الجرعة الأولى من اللقاح، لافتا إلى ضرورة تلقي العاملين للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ضماناً لسلامة العاملين وسلامة العملاء، مشيرا أن اللجنة الوقائية بالشركة توفر اللقاحات، بالإضافة إلى أنها توفر الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة.