«مياه أسيوط» تبدأ تطعيم العاملين في الشركة بلقاح كورونا

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفرت في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا للعاملين بالشركة، مشيرا إلى تنفيذ المبادرة للمرة الثانية لتلقى باقي العاملين الجرعة الأولى من اللقاح.

اللجنة الوقائية بالشركة توفر اللقاحات والخدمة العلاجية للعاملين

وأكد «عبد الغفار»، في بيان صحفي، اليوم، على ضرورة تلقى العاملين للقاح فيروس كورونا المستجد، ضماناً لسلامة العاملين وسلامة العملاء، مشيرا إلى أن اللجنة الوقائية بالشركة توفر اللقاحات بالإضافة إلى أنها توفر الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة، مشددا على اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء.

صحة أسيوط:مستعدون للموجة الرابعة من كورونا

ومن جانب آخر، أعلن الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استعداد المحافظة للموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه تم توفير 250 فرقة متنقلة لتطعيم المواطنين في كافة المصالح الحكومية والخاصة بالإضافة الي 13 مركزا ثابتا و3 مراكز تطعيم دولي.

وأشاروكيل الوزارة إلى تنظيم قوافل وشوادر في الميادين والمواقف لتطعيم المواطنين ومشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات والأسر بكافة قرى ونجوع أسيوط للحصول علي اللقاح، لافتا إلى أن المديرية ستخصص فرق متنقلة بجميع الأماكن لزيادة معدل التطعيم باللقاح.