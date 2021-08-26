تطعيم العاملين بالهيئات الحكومية في سيوة بلقاح كورونا

تكثف مديرية الصحة والسكان بمحافظة مطروح جهودها في سيوة لتطعيم العاملين في الهيئات الحكومية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ويتابع العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، فعاليات تطعيم الموظفين بلقاح كورونا.

وتفقد رئيس المدينة عملية تلقي الموظفين بادارة سيوة التعليمية، والعاملين برئاسة المركز للقاح كورونا داخل ديوان مجلس مدينة سيوة بالتعاون مع إدارة سيوة الصحية ضمن جهود الدولة لسرعة الإنتهاء من تلقي جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.

رئيس مدينة سيوة يحث الموظفين على التطعيم بلقاح كورونا

وحث رئيس مركز ومدينة سيوة جميع الموظفين على سرعة تلقي لقاح كورونا والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الفيروس، وقدم الشكر للطواقم الطبية التابعة لمكتب الصحة في سيوة على الجهود المبذولة في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا بنطاق قرى وأحياء مركز سيوة.

إنطلاق ندوة بمدينة سيوة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

ونظم مرك المدينة ندوة توعوية للعاملين بشأن مخاطر فيروس كورونا في ظل البرامج التى تنفذها وزارة الصحة لتوعية المواطنين بمخاطر الفيروس ، وطرق الوقاية منه وأهمية التطعيم، وكيفية التعامل وممارسة الحياه خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا، حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أنه جرى تنفيذ الندوة بقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة لمديري الإدارات والعاملين برئاسة المركز، وذلك للتعريف بأهمية لقاح فيروس كورونا والإجابة على الإستفسارات الخاصة باللقاحات ودورها الهام في حماية الفرد والمجتمع من فيروس كورونا، والتنفيذ بالتعاون مع مكتب صحة سيوة وحاضر فيها عادل نصر ممثل مكتب الصحة، وذلك لسلامة وصحة الجميع والحد من إنتشار كورونا.