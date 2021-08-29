تنسيق كلية طب جامعة أسيوط 2021.. تضم قسما للعلاج النووي

تأسست جامعة أسيوط في أكتوبر 1957، وتعد أول جامعة في صعيد مصر، ورابع جامعة حكومية في مصر، تقع على بعد 357 كيلومتر جنوب العاصمة القاهرة، انتهت رسميا عام 1952 تحت مسمى «جامعة محمد علي»، ولكن بعد ثورة 1952 تم تغيير اسمها إلى جامعة أسيوط، وتضم عشرات الكليات أبرزها كلية طب جامعة أسيوط، التي تعد أولى كليات الطب في الصعيد، وتعتبر كلية طب جامعة أسيوط أفضل الكليات على مستوى الصعيد.

كل ما تريد معرفته عن كلية الطب جامعة أسيوط 2021

وتقدم «الوطن»، خدمة دليل شامل لكلية الطب جامعة أسيوط، لتعريف خريجي الثانوية العامة بكل ما يريدون عن كلية الطب قبل الالتحاق بها، في غضون إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من قبل وزير التعليم العالي.

تنسيق كلية الطب جامعة أسيوط لعام 2021

وفقا لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كلية الطب جامعة أسيوط، فوصل الحد الأدنى لتنسيق الكلية إلى 373 درجة، محتلة بذلك المركز الـ15 في ترتيب كليات الطب المعلنة اليوم.

أقسام كلية الطب جامعة أسيوط

- الأذن والأنف والحنجرة

- الأشعة التشخيصية

- الأمراض الباطنة

- الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة

- الأمراض الصدرية

- الأمراض العصبية والنفسية

- الباثولوجيا

- الباثولوجيا الإكلينيكية

- التخدير والعناية المركزة

- التشريح الآدمي وعلم الأجنة

- الجراحة العامة

- الصحة العامة وطب المجتمع

- الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

- الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

- الطفيليات الطبية

- الفارماكولوجيا الطبية

- الفسيولوجيا الطبية

- الكيمياء الحيوية الطبية

- المكروبيولوجيا الطبية والمناعة

- الهستولوجيا

- أمراض النساء والتوليد

- جراحة الأوعية الدموية

- جراحة التجميل

- جراحة العظام والكسور

- جراحة القلب والصدر

- جراحة المخ والأعصاب

- جراحة المسالك البولية والتناسلية

- طب الأطفال

- طب الأسرة

- طب القلب والأوعية الدموية

- طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

- طب وجراحة العيون

- علاج الأورام والطب النووي

- ممارس عام

مصاريف كلية الطب جامعة أسيوط لعام 2021

ووفقا للمعلن على كلية الطب جامعة أسيوط، فإن الرسوم الدراسية والمصاريف للطلاب المستجدين في الفرقة حوالي 200 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب جامعة أسيوط لعام 2021

كلية الطب مثلها مثل باقي الكليات في جامعة أسيوط، ينطبق عليها شروط التقديم نفسها بكليات جامعة أسيوط، فليس لها أي شروط للتقديم إذا كان الطالب حاصلا على درجة التنسيق 2021.

الشروط والأوراق المطلوبة:

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صور شخصية للطالب.

- طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.

وبعد التقديم، يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.