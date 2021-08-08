إعادة تشغيل وحدة طب الأسرة بـ«النواورة» في أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بوحدة طب الأسرة بقرية النواورة بمركز البداري، وذلك بعد تزويدها بالأطباء لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة، كما تفقد المحافظ ومرافقوه المبنى الملحق بالوحدة، والذي يجري تجهيزه ليكون مبنى للعيادات الخارجية بجميع التخصصات لخدمة أهالي القرية وأهالي القرى المجاورة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية النواورة، وتابع سير العمل بأقسام الوحدة، والتقى بالعاملين بها، واطمئن على الخدمات المقدمة للمرضى، كما التقى ببعض المترددين على الوحدة الصحية من أهالي القرية، واستمع إلى مطالبهم الخاصة بتطوير الوحدة الصحية، وتزويدها ببعض التخصصات التي يحتاجها المرضى بالقرية.

وفى سياق متصل تفقد المحافظ المبنى المجاور للوحدة الصحية والذي سيجري تطويره واستغلاله كعيادات خارجية لجميع التخصصات لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بقرى ومراكز المحافظة بتكلفة تصل إلى 174 مليون جنيه، والتي تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل، والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا لشروط ومعايير الجودة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

في سياق آخر، نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط عددًا من قرارات الإزالة لحالات مخالفات لقانون البناء بمركزي أسيوط والفتح، حيث تم شن حملة مكبرة برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح لتنفيذ إزالة فورية شدة خشبية سملات على أرض أملاك الدولة بعزبة غانم بالطريق الصحراوي، وإزالة فورية على أرض زراعية وتسليم المخالف لمركز الشرطة.