أحيل لمحاكمة تأديبية.. القصة الكاملة لاتهام طالب طب أسيوط بالتحرش

أحال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الطالب «طارق. ر» بالفرقة الثالثة بكلية الطب، للمحاكمة التأديبية؛ نظرا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تهديده لإحدى الفتيات بالقتل والتشهير.

وخلال السطور التالية تنشر «الوطن» القصة الكاملة لاتهام فتاة للطالب بالتحرش بها وتهديدها في 9 نقاط.

1- تعود الواقعة إلى الأسبوع الماضى عندما نشرت الطالبة «ص. خ» صورا لطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة أسيوط على صفحتها الخاصة بـ«إنستجرام» تحذر منه لتهديدها بالقتل والاغتصاب والتربص لها.

2- أوضحت الفتاة أن طالب الطب «ط. ر.»، أنشأ حسابًا مزيفًا على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورتها مرفقة بعبارات جنسية، كما أنشأ مجموعة ضمت مئات الطلاب من كلية الطب البشري من زملائه، مضيفة «دخل هو وأصحابه يسبّوني بكلام غير لائق».

3- فورعلم إدارة الكلية بتلك الواقعة تم التحقيق مع الطالب بالكلية، وبرر فعلته أنه تم استفزازه من تلك الطالبة، بجانب تفاصيل آخرى ظهرت بالتحقيقات.

4- تم رفع مذكرة باسم الدكتور شحاته غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتحويل الطالب للتحقيق بالإدارة المركزية، وبناء عليه تم تحويله للشئون القانونية.

5- أوضح مصدر بجامعة أسيوط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب يواجه اتهامات بسرقة صور الطالبات، وتركيبها على صور جنسية، وتهديدهن بالقتل والاغتصاب لمن ترفض الاستجابة له.

6- أشار المصدر إلى أنه في حالة ثبوت صحة الواقعة، ستتخذ الكلية إجراءات حاسمة قد تصل للفصل.

7- دافع الدكتور أيمن زياد، صديق طالب الطب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلا إن صديقه «تعرض للظلم والتشهير من قبل على حساب مجموعة تسير بالعواطف، وذلك بسبب سيدة نشرت بوستا الكل يتفاعل معه وخلاص من غير أي دليل واضح».

8- وأضاف «تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وضد كل من نشر هذه الافتراءات».

9- وأوضح «تلك السيدة مشتركة بجروب يدعى (clubhouse) والذي ينشر الدعارة والإلحاد ومحاربة الدين، وكل ذلك بالأدلة معايا ومسجلة صوت وصورة لمحادثات تهديدات مباشرة لأشخاص منهم كل حاجة مثبتة وستقدم للنائب العام