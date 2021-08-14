اتهامات تواجه طالب «طب أسيوط» بعد نشر صور زميلاته على مواقع جنسية

أحال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الطالب «طارق. ر» بالفرقة الثالثة بكلية الطب، للمحاكمة التأديبية؛ نظرا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعين بشأن تهديده لإحدى الفتيات بالقتل والتشهير.

طالب أسيوط مهدد بالفصل

وأوضح مصدر بجامعة أسيوط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الطالب يواجه اتهامات من زميلاته في الدفعة بسرقة صورهم، وتركيبها على صور جنسية، وتهديدهم بالقتل والاغتصاب لمن ترفض الاستجابة له.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة ثبوت صحة الواقعة، ستتخذ الكلية إجراءات حاسمة قد تصل للفصل، ضد الطالب ليكون عبرة لغيره من الطلاب.

تهديد بالاغتصاب والقتل

وكتب «صباح خضير»، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري جامعة أسيوط، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا تتهم زميلها «طارق. ر» بتهديدها بالاغتصاب والقتل والتربص.

وأشارت إلى أن الطالب استخدم اسم «مصطفى» ودخل إلى جروب بتطبيق «كلوب هاوس» ثم أخذ صورة فتاة ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعي وشهر بها، وحينما تدخلت قام بتهديدها هي الأخرى بنشر صورها على المواقع الجنسية، وهددها بالقتل.

وأوضحت الطالبة، أن الطالب أنشا حسابًا مزيفًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر صورتها مرفقة بعبارات جنسية، كما أنشأ مجموعة ضمت مئات الطلاب من كلية الطب البشري من زملائه، مضيفة: «دخل هو وأصحابه يسبوني بكلام غير لائق».

وأضافت «أن هذا الطالب غير سوي نفسيًا، فكيف سيصبح طبيبًا يمارس مهنة الطب، ويكون مرخصًا له أن يلمس أجساد الناس؟».