تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها 2021.. 3 أنظمة لدفع المصروفات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2021، ومنها تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

«الوطن» تستعرض تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة للتقديم، فضلا عن مصروفات الجامعة ومقر الكلية.

مصاريف كلية الطب البشري جامعة بنها لعام 2021

حتى الآن لم تعلن كلية الطب البشري جامعة بنها لعام 2021 عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي 2021-2022، ولكن يوجد 3 أنظمة للمصروفات للطلاب المصريين وحاملي الشهادة المعادلة من السوريين والوافدين من الدول العربية والأجنبية، وفقا للوائح الجامعة والكلية.

تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها لعام 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصل تنسيق كلية الطب البشري جامعة بنها لعام 2021 إلى 377 درجة للحاصلين على الثانوية العامة العام الدراسي 2020-2021.

عنوان كلية الطب البشري جامعة بنها

وتقع كلية الطب البشري جامعة بنها، في شارع الساحة، المتفرع من شارع الشهيد فريد ندا، بمدينة بنها الجديدة، بمحافظة القليوبية، بجوار مستشفى بنها الجامعي، ورقم الهاتف هو: 013 3227518

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الطب البشري جامعة بنها

حددت كلية الطب البشري جامعة بنها عددا من الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح للكلية عبر تنسيق الكليات 2021 كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 10 صورة شخصية حديثة.

- 2 استمارة 6 جند بالنسبة للطلاب الذكور.

- دوسيه وحافظة أوراق.