عميد طب بنها: حظر اعتماد التحاليل الطبية الخارجية بالمستشفى الجامعي

وجّه الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري بجامعة بنها، تعليمات مشددة بحظر اعتماد أي تحاليل طبية أو تقارير أشعة إلا من خلال معامل المستشفيات الجامعية ببنها للسيطرة على مافيا المعامل غير المعتمدة وظاهرة تسرب تحاليل المرضى.

جاء ذلك خلال تفقد عميد كلية الطب المستشفيات الجامعية، اليوم، رافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها، وراندا شوكت مدير الكلية، وزار عميد الكلية معمل كوفيد 19 بحضور الدكتور محمد الشافعى رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتورة نيفين عبد الحفيظ رئيس المعمل، ومعامل الدم المركزية بالمستشفى الجامعي، وأكد «الأشهب»، أن معامل المستشفيات الجامعية بجامعة بنها على أعلى مستوى من الكفاءة وبها أجهزة لا توجد في المستشفيات والمعامل الأخرى ونتائجها على درجة عالية من الدقة والكفاءة العالية.

وأشاد خلال جولته بمجهودات الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بتلك الوحدات ومنها كوفيد 19 والتعامل بكفاءة طبية عالية مع هذا الوباء .

كما تفقد الدكتور محمد الأشهب وحدة العلاج الطبيعي بالمستشفى وقال إنه تم تطويرها بشكل كامل من خلال التبرعات وبتكلفة تصل إلى 350 ألف جنيه وبها أجهزة على مستوى عالي من الدقة والكفاءة.

وخلال جولته وجه عميد كلية الطب تحذيرات شديدة اللهجة لأحد سماسرة المعامل بمدخل المستشفى بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات معقبا بقوله: «اللي هيهدد صحة أي مريض هخرب بيته».

في سياق متصل قام الدكتور محمد الأشهب بالتبرع خلال أول يوم عمل له بالكلية بـ 3 ماكينات تصوير و10 بروجيكتور لكل أقسام الكلية و2 شاشة عرض للمدرجات، إلى جانب دعم مجلة الكلية بعدد 22 مرجع دولي لكبار الأساتذة في مختلف التخصصات، وتابع عميد الكلية حالة طفل رضيع تم إجراء عملية جراحية بقدميه، ووجه إلى تسهيل كافة الإجراءات الطبية والعلاجية وتقديم التيسيرات لأسرته.

من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها إنه سيتم خلال مجلس إدارة المستشفيات الجامعية القادم إصدار قرارات تتعلق بحظر اعتماد أي تحاليل طبية أو تقارير أشعةإالا من خلال المستشفيات الجامعية بجامعة بنها حفاظا على سلامة المرضى وخاصة في ظل كفاءة معامل المستشفيات الجامعية ووجود أجهزة على درجة عالية من الدقة.