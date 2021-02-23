طب بنها: تخريج الدفعة 34 بنسبة نجاح 100٪

أعلن الدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب البشري بجامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، تخريج الدفعة رقم 34 من كلية الطب البشري، الفرقة السادسة، بنسبة نجاح 100٪.

وقال الدكتور محمد جودة منتصر وكيل الكلية، في تصريح له، اليوم، إن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات بلغ 549 طالبا واعتذر 4 طلاب عن دخول الامتحانات.

تقدم الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك فى الجهد المبذول لإخراج النتيجة في وقت قياسي من خلال التصحيح الإلكتروني من الأقسام العلمية والكنترول والفريق الإدارى بالكلية الذين عملوا ليل ونهار لتخريج الطلاب فى موعدهم مع زملائهم بكليات الطب الاخرى برغم ظروف الجائحة.

وأشاد جودة بدعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و عميد الكلية فى التغلب على تحديات تأجيل الامتحانات.ووجه التهنئة للطلاب وتمنى لهم مرحلة جديدة من حياتهم العملية كلها نجاح وتوفيق.

في وقت سابق استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفاتن خربوش الأمين المساعد للجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فريق منسقي مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية ممثلا عنهم كابتن فادي محمد سالم وأميرة فتحي والدكتور أحمد طراد لمناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الجامعة والمؤسسة ومناقشة سبل التعاون بين جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة.

وأشاد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها خلال اللقاء الذى حضره الدكتور أحمد مصطفي بكلية التربية الرياضية وعضو البرنامج الرئاسي والدكتور محمد السيد بكلية التربية الرياضية بدور الشباب بصفة عامة وشباب البرنامج الرئاسي بصفة خاصة ورحب بتعاون الجامعة بشتي الطرق مع مؤسسة حياة كريمة، وأكد أن الجامعة علي أتم استعداد للتعاون وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التوافق علي نقاط مبدئية للتعاون.

وقال الكابتن فادى محمد سالم أن المبادرة مزمع تنفيذها في 36 قرية و148 عزبة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.