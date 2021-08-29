في عيد ميلاده الـ44.. أبرز محطات باسل خياط داخل عالم الفن

يحتفل الممثل السوري باسل خياط، بعيد ميلاده الـ44 اليوم، حيث ولد في 29 أغسطس 1977، بالعاصمة السورية دمشق، ولكنه بدأ مسيرته الفنية مبكرا، من خلال مشاركته في مسرح الأطفال وهو في عمر الثامنة، وكان أول ظهور له مع حمزة أبو علي.

عقبات وقفت أمام مسيرة باسل خياط الفنية

تقدم لاختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن تم رفضه في المرة الأولى، وكان من أعضاء اللجنة التي رفضته الفنان غسان مسعود.

تم قبوله في العام التالي في المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد أن أثبت نفسه لنفس اللجنة.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل على نحو مكثف في الدراما التليفزيونية السورية، وشارك في العديد من المسرحيات.

انطلاقات باسل الفنية

كانت بداياته في التليفزيون من خلال مسلسل «كان ياما كان» عام 1995، وتلاه مسلسل «الطير والخزران»، ليتوالى بعدهما الكثير من الأعمال. شارك في مسلسل «اسرار المدينة»، في عام 2000، للمخرج هشام شربتجي، وتأليف حسن سامي.

خاض تجربة العمل التاريخي من خلال مسلسل تاريخي «أوركيديا»، والذي كان من اخراج حاتم علي، في عام 2017

أما عن تجربته في مجال السنيما، شارك في الكثير من الأعمال السنيمائية منها، فيلم «قمران وزيتونة» عام 2001، من اخراج عبداللطيف عبدالحميد، وفيلم «الشياطين» عام 2007، من اخراج أحمد أبو زيد، وفيلم «الليل الطويل» عام 2009، من اخراج حاتم علي.

عمل في مجال المسرح، فشارك في العديد من المسرحيات، لتكون بداياته المسرحية في مسرحية «عشاء الوداع»، وآخرهم مسرحية «سيلينا»، لعام 2009

كان من ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج «اراب كاستنج»، في موسميه الأول والثاني.

جوائز باسل خياط:

فاز باسل خياط خلال مسيرته الفنية بعدة جوائز منها، فحصل علي جائزة أدونيا السورية، كأفضل ممثل دور أول في مسلسل «أحلام كبيرة»، عام 2004

حصل باسل أيضا علي جائزة الميوريكس، كأفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل «عشق النساء»، عام 2015

شارك في العديد من المهرجانات، منها مهرجان الدولي الفرنسي افينيون، ومهرجان قرطاج في تونس

تزوج من ناهد زيدان، وانجب طفلا واحدا «شمس».