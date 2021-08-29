بمشاركة 3 آلاف شاب.. حملة التبرع بالبلازما تنطلق نحو الاكتفاء الذاتي

نشر الحساب الرسمي لاتحاد شباب الجمهورية على فيس بوك، فيديو يحمل مقتطفات من حملة شباب الجمهورية الجديدة للتبرع بالبلازما في المحافظات، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شاب، ضمن المشروع القومي للتصنيع والاكتفاء الذاتي من البلازما، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المشروع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

واستقبلت وزارة الصحة والسكان، 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي، وحتى 24 أغسطس الجاري، حيث يساهم المشروع، في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، داعيًا المواطنين فوق سن 18 عامًا، بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى.

التبرع الدائم بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين

وأكدت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، أنّ التبرع الدائم بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، إضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على حالته الصحية.

مراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع

وتعمل مراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ10 مساءً، وتتلقى الوزارة استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن 15335، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.