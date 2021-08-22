المشرف على مشروع البلازما: هنعوض كل متبرع منتظم عن وقته ومواصلاته

قالت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن المشروع الحالي مرحلة أولى قائمة على التبرع بالدم، ثم يتم بعده الحصول على البلازما من أجل استخراج العلاج منها، لافتا إلى مشتقات البلازما تقدم علاجات للمصابين بأمراض مناعية أو أمراض عصبية مناعية أو أمراض الكبد.

كورونا أظهر ضرورة وجود مشتقات حيوية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»،اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المشروع ظهر في وقت وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي أظهرت ضرورة وجود المشتقات الحيوية لذا تعمل مصر على توطين تصنيع منتجات البلازما من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي الذي سيجعل هناك وفرة في العلاج.

تنشيط خلايا الجسد

وأوضحت المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، أن الشخص يحتاج بالتبرع بالدم كل 3 أشهر من أجل تنشيط خلايا الجسد، مؤكدة أن البلازما ليست تبرعًا بالدم، لذا يمكن التبرع بالبلازما كل أسبوعين وهذا يقوي جهاز المناعة.

الانتقال للتبرع بالبلازما

وأكدت المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، أن المتبرع يمكن أن يعتبر هذا الأمر فرصة لفحص صحته، حيث يتم قياس ضغطه وحالته الصحية قبل التبرع، لافتة إلى أنه إذا تم اكتشاف إصابة الشخص بمرض ما يتم تحويل إلى جهة مسؤولة عنه من أجل علاجه، مواصلة: «البلازما لازم ييجي المتبرع في المركز مش زي الدم ينفع نخرج بعربيات عشان الشخص يتبرع، كل حد متبرع منتظم بنعوضه عن تمن الانتقالات وبنحاول نوفر فرص انتقال بخصم، التحدي أصلا بيكمن في قدرة الوصول على الاكتفاء الذاتي والحملة مستمرة مش هتخلص بسرعة».