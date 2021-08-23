مدير مشروع مشتقات البلازما: نستهدف 400 ألف عملية تبرع.. واستقبلنا 1900

قال الدكتور عمرو الشيخ، مدير وحدة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، إن مشتقات البلازما مختلفة عن البلازما ويُقصد منها المنتجات الدوائية المصنعة من بلازما دم المتبرعين، ويمكن اعتبارها منتج دوائي مثل الألبومين الذي يستخدم على نطاق واسع في علاج الحروق، مشيرًا إلى أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين الأولى هي التبرع، والثانية هي التصنيع.

مشتقات البلازما.. علاج لأمراض كثيرة

وأضاف الشيخ، خلال لقاء مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج «المواجهة»، الذي يعرض عبر شاشة اكسترا نيوز، أن مشتقات البلازما هي العلاج الوحيد لبعض الأمراض مثل الهيموفيليا، بالإضافة إلى بعض حالات الطوارئ مثل حالات الحروق وبعض مصابي أمراض القلب وأصحاب الأمراض المناعية وسرطانات الدم وأمراض الكلى والكبد، ومن ثم فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير اكفتاء ذاتي منها.

وتابع مدير وحدة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، أن مبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما انطلقت في 14 يوليو، وتم استقبال 1900 شخص تبرعوا في 6 مراكز، مشيرًا إلى أن الإقبال ليس ضعيفا لكن هذه الأعداد يجب أن تزيد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف الوزارة تجميع 300 ألف لتر بلازما بما يعادل 400 ألف عملية تبرع لإتاحة كميات البلازما اللازمة للتصنيع بشكل يكفي الدولة.

وأكد على أن للمشروع صفحة على منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام، بالإضافة إلى موقع إلكتروني وخط ساخن 15335، حيث تبدأ عمليات التبرع من هذه المصادر، وعندما يتوجه إلى المركز يجيب عن بعض الأسئلة على شكل استبيان للتأكد من عدم تعرضه لأي أضرار صحية، ثم يأتي الدور على مرحلة التسجيل، بعدها تبدأ مرحلة الفحص الطبي للحصول على المؤشرات الحيوية الأساسية مثل الضغط ودرجة الحرارة والوزن والطول كما يخضع المتبرع لتحليل هيموجلوبين، بعدها يتوجه إلى غرفة التبرع في حال عدم وجود أي مشكلة صحية، وتستغرق هذه المرحلة ما يتراوح بين 30 دقيقة وساعة.