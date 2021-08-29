مؤشرات البورصة تغلق على تباين والثلاثيني يهبط

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع على تباين، وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» وحيدًا بنسبة 0.11%، لينهي رحلة ارتفاعه التي استمرت 4 جلسات متتالية، ويغلق عند 11113.74 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس الماضي، عند 11125.55 نقطة.

المؤشرات

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.13%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2956.44 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.23%، لينهي التعاملات عند مستوى 3963.81 نقطة.

فيما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.33%، مغلقًا الجلسة عند 2479.57 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 3.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 799.294 مليون سهم، من خلال تنفيذ 50.928 ألف صفقة.

قرار فتح الحدود السعرية

ويترقب المستثمرون في البورصة، تفيعل قرار رئيس البورصة بفتح الحدود السعرية على حركة تداولات الأسهم بالبورصة لتصبح 20% بدلاً من 10% وذلك اعتبارًا من يوم 5 سبتمبر المقبل.

وقال حسام عيد محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن تراجع المؤشر الرئيسي اليوم، جاء نتيجة الأداء المتباين لبعض الأسهم القيادية بالمؤشر واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح، مشيرًا إلى أنه في حالة الاستمرار بعمليات جني الأرباح يستهدف المؤشر مستوى 11000 نقطة ثم 10850 نقطة وفي حالة العودة مرة أخرى نحو الشراء وفتح المراكز المالية عند مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة 11200.

وتابع عيد، سجل مؤشر «إيجي اكس70» ارتفاعات طفيفة بفضل اتجاه المستثمرين الافراد المصريين والعرب نحو الشراء بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، على الرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة بها، ومع ظهور بداية موجة تصحيح للأسهم الصغيرة والمتوسطة يتجه المؤشر المؤشر نحو مستوى الدعم 2930 ثم 2880، وفي حالة العودة مرة أخرى للآداء الإيجابي لأسهم المضاربات يتجه المؤشر السبعيني نحو مستوى المقاومة الرئيسي 3010 نقطة.

وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 72 سهمًا، فيما انخفض 91 أخرى، واستقر 32 سهمًا دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعات

صدر سهم «اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية» الارتفاعات بنسبة 9.99%، ليبلغ مستوى 40.64 جنيه، تلاه سهم «المصريين للاسكان والتنمية والتعمير» بنسبة 9.9% عند سعر 0.699 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «الشمس للاسكان والتعمير» مرتفعًا بنحو 7.92%، بالغًا مستوى 18.53 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

وجاء سهم «المنصورة للدواجن» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 9.83% ليتراجع عند سعر 2.66 جنيه، تلاه سهم «المتحدة للاسكان والتعمير» بنسبة 8.51% عند مستوى 6.77 جنيه، وحلّ ثالثًا سهم «بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» بنسبة 7.5% متراجعًا عند مستوى 3.7 جنيهًا.

رأس المال السوقي

فيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 464.9 مليون جنيه للعرب، و120.35 مليون جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 585.3 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 735.487 مليار جنيه، بمكاسب 2.738 مليار جنيه.