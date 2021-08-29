تنسيق كلية صيدلة جامعة أسيوط 2021.. الثالثة على الجمهورية وتضم 7 أقسام

كلية صيدلة جامعة أسيوط، هي كلية مصرية أنشئت سنة 1961، لتكون ثالث كلية صيدلة مصرية من حيث ترتيب الإنشاء، بعد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة التي تأسست عام 1827 باسم مدرسة الطب والصيدلة، وكلية صيدلة الإسكندرية التي بدأت الدراسة بها سنة عام 1965، وتمنح كلية صيدلة جامعة أسيوط درجات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه في التخصصات الصيدلانية المختلفة، فضلا عن كون خريجيها من أمهر الطلاب لوجود برامج تعليمية عالية وتواكب التطورات العالمية في عالم الصيدلة والدواء، كما أنها حصلت على مشروع الجودة الداخلي عام 2004، وشهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، وشهادة الأيزو كأول كلية في جامعات الصعيد.

تنسيق كلية صيدلة جامعة أسيوط لعام 2021

ووفقا لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كلية صيدلة جامعة أسيوط، بلغ تنسيق الكلية 364 درجة، ضمن الكليات التي تقبل بمجموع كبير في تنسيق الجامعات 2021.

أقسام كلية صيدلة جامعة أسيوط

- الكيمياء الصيدلية

- العقاقير

- الصيدلانيات

- كيمياء عضوية

- الكيمياء التحليلية الصيدلية

- الصيدلة الصناعية

- الصيدلة الإكلينيكية

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية صيدلة جامعة أسيوط لعام 2021

كلية صيدلة جامعة أسيوط، مثلها مثل باقي الكليات في جامعة أسيوط، حيث ينطبق عليها شروط التقديم نفسها بجامعة أسيوط، فليس لها أي شروط للتقديم إذا كان الطالب حاصلا على درجة التنسيق المقررة لعام 2021.

والشروط والأوراق المطلوبة:

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صور شخصية للطالب.

- طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.