إدراج مجلة كلية الصيدلة بجامعة أسيوط فى تصنيف «Q4» للمجلات العلمية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن إدراج المجلة العلمية التي تصدرها كلية الصيدلة تحت عنوان «نشرة العلوم الصيدلية»، فى تصنيف Q4 للمجلات العلمية، مقدماً التهنئة إلى أسرة الكلية وكافة القائمين على إصدارها وذلك لجهودهم المتميز، موضحاً أن المجلة العلمية لكلية الصيدلة من الإصدارات العلمية المتميزة للجامعة والمدرجة بتصنيف سكوباس Scopus بصورة متتالية على مر السنوات الماضية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال عميد الكلية، في تصريح صحفي، اليوم، أن المجلة تم إنشاؤها عام 1978 وتقوم بإصدار نصف سنوى والتى قامت بإنتاج 44 إصدار و75 عدد بإجمال 824 بحث وهى متعددة التخصصات فى المجالات الصيدلانية وتُعد منصة رسمية للكلية للبحوث الجديدة والمبتكرة فى مجالات المستحضرات الصيدلانية، وأنظمة توصيل الأدوية، ممارسة الصيدلة وعيادة الصيدلة والكيمياء التحليلية، والتحليل الصيدلانى والطب الحيوى، والكيمياء الطبية، التوليف الكيميائي، وعلم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة وكذلك المنتجات الطبيعية والعقاقير والكيمياء الحيوية، والبيولوجيا.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية التعليمية من أجل زيادة الحراك البحثي في مختلف كليات الجامعة، وتشجيع أبنائها من شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على تقديم إنتاج علمي متميز قائم على الإبداع والابتكار مما يعزز من مكانة الجامعة بين المؤسسات العلمية العالمية.