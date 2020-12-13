"صيدلة أسيوط" تنظم تدريبا للطلاب في المجالات الإكلينيكية والصناعية

نظمت الجمعية العلمية لطلاب كلية صيدلة بجامعة أسيوط حدثا فريدا يجمع بين التطوير المهني والمهاري وهو "PHocus" .

وهو عبارة عن تدريب لطالب الصيدلة في المجالات الآتية:

- الصيدلة الإكلينيكية

- الصيدلة الصناعية

وهو ما يغطي التطوير المهني أما عن المهاري:

-تبسيط العلوم

-التعليم الذاتي وذلك لتنمية مهاراتهم وإكسابهم خبرة أكبر في مجال الصيدلة والصحة العامة، كما أنها تمنحهم دافع التعلم للمشاركة في المسابقة ومنافسة جميع كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية لفرصة الحصول على تدريبات في المستشفيات الكبرى في الجمهورية وجوائز مالية قيمة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطالب الصيدلة تأسس عام 1928 وهو عضو كامل، يضم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة IPSF بالاتحاد الدولي، و37 جامعة على مستوى الجمهورية.

ويهدف إلى تمكين طالب كلية الصيدلة إخراج صيادلة متمرسين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في مختلف مجالات الصيدلة.