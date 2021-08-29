بعد إصابته وزوجته بكورونا.. عميد طب بني سويف: «اللقاح خفف قسوة المرض»

أصيب الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، وزوجته بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت أعراض الإصابة عليهما من سخونة وكحة، رغم تلقيه اللقاح المضاد للفيروس، وبإجراء التحاليل المعملية اللازمة، جاءت نتائجها إيجابية للفيروس.

وقال عميد طب بني سويف في تصريحات لـ«الوطن»: «أصبت وزوجتي بفيروس كورونا المستجد، وجرى عزلنا منزلياً، وظهرت علينا الأعراض المعتادة أو العادية للفيروس، من سخونة وكحة، بمعنى أصح دور برد عادي، وأجرينا التحاليل اللازمة والمسحة التي ثبتت إيجابية الفيروس، وتعاملنا معه بالشكل المعتاد وفق البروتوكول المعتمد».

«مرسي»: اللقاح خفف من قسوة الإصابة بالفيروس

وأضاف عميد كلية الطب ببني سويف: «نحمد الله أن الأعراض كانت بسيطة، وقد يكون العامل الأساسي لذلك هو أننا حصلنا على اللقاح منذ فترة، وهو ما خفف قسوة الإصابة بالفيروس، فتوفير الدولة للقاح بالمجان يُعد من أفضل الإجراءات التي قامت بها الدولة بالفعل، في مواجهة الجائحة».

عميد طب بني سويف: مصر لديها خبرة طويلة في تصنيع التطعيمات

وأشار الدكتور عاطف مرسي إلى أن «تصنيع مصر للقاح إجراء قوي، في ظل أننا لدينا خبرات طويلة في تصنيع التطعيمات واللقاحات، كذلك توزيعها على أعداد كبيرة في وقت قصير».

عميد طب بني سويف يعلن شفاءه من كورونا

وأكد عميد كلية الطب شفاءه وزوجته من الإصابة بالفيروس، وتعافيهم تماماً بعد تعاملهم مع الفيروس وفق بروتوكول العلاج المعمول به، مناشداً جميع المواطنين سرعة الحصول على اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم.