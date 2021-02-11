عميد طب بني سويف يعتمد نتيجة السنة النهائية: بنسبة 98%

اعتمد الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، اليوم الخميس، نتيجة الفرقة النهائية لطلاب الكلية، بنسبة نجاح 98%، في الامتحانات التي أُجريت نهاية يناير الماضي وحتى مطلع الشهر الحالي، استثنائياً في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال عميد كلية الطب إنه جرى إعلان النتيجة فور اعتمادها بالكلية وإتاحتها أمام الطلاب لمعرفتها، تمهيداً لبدء الامتياز الخاص بهم مع بداية شهر مارس القادم.

وأضاف إن الكلية استكملت امتحانات طلاب البكالوريوس، بقرار استثنائي، بعد تأجيل جميع الامتحانات بالمدارس والجامعات إلى بعد 20 فبراير، في إطار مجابهة فيروس كوورنا المستجد، نظراً لأن طلاب البكالوريوس بكليات الطب أو ما يسمى بطلاب الفرقة السادسة قديم، يبدأ الأمتياز الخاص بهم مع بداية شهر مارس.

وتابع أن الطلاب أجروا الامتحانات وسط إجراءات احترازية تامة، داخل قاعات الامتحانات، ودخول الكلية والخروج منها، في إطار مجابهة فيروس كورونا، حتى اختتمت مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتم الانتهاء من التصحيح والمراجعة والرصد الكنترول وصولاً لاعتماد النتيجة وإعلانها.

وتقدم عميد كلية الطب بالتهنئة للطلاب وأسرهم بالنجاح، متمنياً لهم حياة عملية وعلمية سعيدة تبدأ من الامتياز، كما هنأ عميد الكلية المصريين بحصول النادي الأهلي على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قائلًا: مبروك لمصر والمصريين والنادي الأهلي.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أوصى باستكمال امتحانات طلاب الفرقة السادسة بكليات الطب بالجامعات وذلك لضرورة الانتهاء من الامتحانات النهائية وبدء سنة الامتياز في الأول من مارس من كل عام، والتأكيد أن بعض الجامعات قد انتهت من جزء منها، كما أن هؤلاء الطلاب قد بدأوا عامهم الأكاديمي منذ سبتمبر 2019.