عميد طب بني سويف: بدأنا استكمال امتحانات البكالوريوس بإجراءات احترازية

قال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن الكلية استكملت، الأربعاء، امتحانات طلاب البكالوريوس بالكلية، عقب استثنائهم من قرار رئيس مجلس الوزاء، بتأجيل جميع الامتحانات بالمدارس والجامعات إلى بعد 20 فبراير، في إطار مجابهة فيروس كوورنا المستجد.

وأضاف: «نظرا لأن طلاب البكالوريوس بكليات الطب او ما يسمى بطلاب الفرقة السادسة قديم، يبدأ الأمتياز الخاص بهم مع بداية شهر مارس، فقد تم استثنائهم من قرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات إلى بعد 20 نوفمبر، وتم استكمال الأمتحانات الخاصة بهم اليوم الاربعاء، حيث قد بدأت قبل نهاية العام الماضي مباشرة او قبل صدور القرار، وتم مطالبة كليات الطب على مستوى الجمهورية بالاستثناء من القرار وتمت الموافقة على ذلك».

وتابع: «بالفعل أجرى 185 طالب وطالبة بالبكالوريوس الامتحانات الأربعاء، وسط إجراءات احترازية تامة، داخل قاعات الامتحانات، ودخول الكلية والخروج منها، في إطار مجابهة فيروس كورونا، لافتا إلى اتخاذ الاجراءات المتبعة من تأجيل الأمتحانات لأي طالب في حال إصابته بالفيروس، على أن تنتهي الأمتحانات مطلع شهر فبراير المقبل».

وأكد «مرسي»، أن استكمال الامتحانات لطلاب البكالوريوس فقط، نظرا لطبيعة بدء سنة الامتياز مطلع شهر مارس، على أن تعلن النتائج فور الانتهاء من تصحيها.

من جانبه وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، من التشديد على إرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي داخل اللجان بما يسمح من فرض مسافة أكثر من مترين بين كل طالب وأخر، كذلك قياس درجة الحرارة وغيرها من الاجراءات الإحترازية.

وكان مجلس الوزراء نهاية شهر ديسمبر الماضي، قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام في 20 فبراير المقبل، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته، في إطار مجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يستثني طلاب الفرقة النهائية بكليات الطب من القرار.