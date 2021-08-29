تحذير مهم من القوات المسلحة للمتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية

أصدرت القوات المسلحة تنبيها مهما للمتقدمين للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية وذويهم من بعض الادعاءات الكاذبة.

وذكر التحذير، الصادر عن مكتب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، أنه في إطار بناء الثقة وتحقيقاً لمبدأ الشفافية التي تنتهجها القوات المسلحة تجاه المتقدمين لشرف الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية؛ فقد تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالادعاء بقدرتهم على مساعدة المتقدمين في اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية مقابل مبالغ مالية.

وتابع: «وفي هذا الإطار تحذر القوات المسلحة من الانسياق وراء تلك الادعاءات الكاذبة، وعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، علماً بأن القانون سيطال كل من يقدم على هذا العمل سواء بقبوله أو اللجوء إليه».

وواصل: «وتهيب القوات المسلحة ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها».

واختتم قائلاً: «وتؤكد القوات المسلحة أن معايير القبول بالكليات والمعاهد العسكرية تتم بمنتهى الحيادية والشفافية».