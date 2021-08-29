«بحوث القطن»: السيسي لديه خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج

قال الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بمصر من خلال المصانع في محافظة المحلة، موضحًا أن بشائرها ستظهر بإنشاء مصنع الغزل والنسيج في المحلة في بداية 2022، و تمتلك مصر الآن أجيال انعزالية تنتج ألوان جديدة من القطن، كما سيحدث تهجين بين هذه الألوان من أجل توفير ألوان متنوعة.

</iframe</p> <h2>مصر تستعد لتصدير القطن بأشكال متنوعة</h2> <p>وأضاف «يحيى»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن المصنع الجديد للغزل والنسيج في المحلة سيتيح تصدير<a href="https://www.elwatannews.com/news/details/5561936"> القطن</a> على صورة غزل وخيوط وليس كمادة خام فقط، منوها بأن ذلك يزيد من الأموال المدفوعة في البضاعة المباعة و سيوفر عدد كبير من الوظائف.</p> <p><img style="max-width: 628px;" src="https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/original_lower_quality/14858803221617820210.jpg" /></p> <h2>توافر القطن طويل وقصير التيلة</h2> <p>وأوضح رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث<a href="https://www.elwatannews.com/news/details/3799941"> القطن</a>، أنه يجرى تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، إذ يجرى توفير القطن طويل التيلة الذي يوجد عليه طلب كبير دون أي ألوان صناعية، مشيرًا إلى أنه جرى استيراد ألوان متعددة من أجل توفير قطن ملون بجانب القطن الأبيض بعد التدخل الإلكتروني، الذي زاد من طول القطن أيضًا.</p> <h2>التكنولوجيا حّسنت من درجة نعومة القطن الملون</h2> <p>وأشار رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن، إلى أن التدخل التكنولوجي حّسن من درجة نعومة القطن الملون لتكون قريبة من القطن الأبيض، موضحًا أن مصر ضمن 67 دولة في العلم تنتج قطن منها 8 فقط تنتج الأقطان الملونة من بينها روسيا والصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وإسبانيا، ومصر أصبحت منهم بعد أن وفرت القطن الملون في جودة تشبه جودة القطن الأبيض.</p> <p> </p> <p> </p> <!-- </article> --> <!-- </div> --> <!-- End Article --> </div> <section id="article-read-more"> <div class="row"> <div class="col-12"> <div class="read-title"> <h3>اقرأ المزيد:</h3> </div> </div> </div> <div class="read-container-links"> <div class="row"> <div class="col-12"> <div class="read-links"> <a href="/news/details/5655844"> <i class="fas fa-angle-left"></i> <h3>معهد بحوث القطن: 2800 جنيه للقنطار بالوجه البحري و2300 في قبلي</h3> </a> </div> </div> <div class="col-12"> <div class="read-links"> <a href="/news/details/5648470"> <i class="fas 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استضافته في برنامج &laquo;السفيرة عزيزة&raquo; المذاع على فضائية &laquo;DMC&raquo;، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن المصنع الجديد للغزل والنسيج في المحلة سيتيح تصدير القطن على صورة غزل وخيوط وليس كمادة خام فقط، منوها بأن ذلك يزيد من الأموال المدفوعة في البضاعة المباعة و سيوفر عدد كبير من الوظائف. توافر القطن طويل وقصير التيلة وأوضح رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن، أنه يجرى تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، إذ يجرى توفير القطن طويل التيلة الذي يوجد عليه طلب كبير&nbsp; دون أي ألوان صناعية، مشيرًا إلى أنه جرى استيراد ألوان متعددة من أجل توفير قطن ملون بجانب القطن الأبيض بعد التدخل الإلكتروني، الذي زاد من طول القطن أيضًا. التكنولوجيا حّسنت من درجة نعومة القطن الملون وأشار رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن، إلى أن التدخل التكنولوجي حّسن من درجة نعومة القطن الملون لتكون قريبة من القطن الأبيض، موضحًا أن مصر ضمن 67 دولة في العلم تنتج قطن منها 8 فقط تنتج الأقطان الملونة من بينها روسيا والصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وإسبانيا، ومصر أصبحت منهم بعد أن وفرت القطن الملون في جودة تشبه جودة القطن الأبيض. &nbsp; &nbsp;", "keywords":" القطن,نعومة القطن,قطن طويل التيلة,السيسي,القطن الملون" } </script> <script type="application/ld+json"> { "@context":"https:\/\/schema.org", "@type":"BreadcrumbList", "@id":"https://www.elwatannews.com/news/details/5664391/#breadcrunb", "itemListElement":[ { "@type":"ListItem", "position":1, "item": { "@id": "https://www.elwatannews.com", "name": "الوطن" } } , { "@type":"ListItem", "position":2, "item": { "@id": "https://www.elwatannews.com/section/115", "name": "مصر" } } , { "@type":"ListItem", "position":3, "item": { "@id": "https://www.elwatannews.com/news/details/5664391", "name": "«بحوث القطن»: السيسي لديه خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج" } } ] } </script> <!-- Quiz Script --> <script> $(document).ready(function () { $(function () { var button = $("#quiz-form #send-quiz").prop("disabled", true); var radios = $('#quiz-form input[type="radio"]'); var arr = $.map(radios, function (el) { return 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