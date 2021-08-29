«بحوث القطن»: السيسي لديه خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج
مصر أصبحت ضمن 8 دول في العالم فقط تنتج القطن الملون
كتب:
عمرو حسني
06:40 م | الأحد 29 أغسطس 2021
رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن
قال الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بمصر من خلال المصانع في محافظة المحلة، موضحًا أن بشائرها ستظهر بإنشاء مصنع الغزل والنسيج في المحلة في بداية 2022، و تمتلك مصر الآن أجيال انعزالية تنتج ألوان جديدة من القطن، كما سيحدث تهجين بين هذه الألوان من أجل توفير ألوان متنوعة.