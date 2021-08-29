محمد فؤاد يعلق على «صورة الفوتوشوب»: الرجالة بجد.. بحبكم

نشر المطرب محمد فؤاد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو له، يوضح حقيقه صورته المتداولة على «السوشيال ميديا»، التي شبهه فيها البعض بعبد الباسط حمودة.

وقال فؤاد خلال الفيديو: «جمهوري الحبيب الناس المحترمة.. الرجالة بجد مش الفوتوشوب بحبكم والله».

حذف أغنية محمد فؤاد «أحكيلك»

وأطلق محمد فؤاد في يناير الماضي أغنية «ليه» أول أغنية في ألبومه والأغنية تقول كلماتها: «ليه؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت آه.. وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه.. ما أعرفش إيه اللي ماخلانيش أصبر عليه.. فات على بعاده أيام وتعباني الحياة زي اللي كان عايش في حلم ومنه تاه.. مش قد بُعده وافقته ليه وعاندته ليه؟».

ومع الشاعر نفسه، طرح فؤاد أغنية «أحكيلك»، التي تم حذفها من «يوتيوب» بسبب مشكلات إنتاجية بين محمد فؤاد وشركة «قنوات»، ليتقدم محمد فؤاد ببلاغ للنائب العام ضد شركة «قنوات»، متهما إياها بالتعامل بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك، وقيامها بإغلاق أغنية «أحكيلك» على القناة الرسمية على «يوتيوب»، وما زالت هناك قضية في المحكمة لم يفصل فيها بعد، وهي قضية فسخ التعاقد بين محمد فؤاد وشركة «قنوات».