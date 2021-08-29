مهددة ببتر قدمها.. جامعة بني سويف لأسرة رضيعة تعرضت لإهمال طبي: «سنحاسب المقصر»

اتهمت أسرة رضيعة تبلغ 15 يوماً من عمرها، المستشفى الجامعي في بني سويف بالإهمال في علاجها، مما أدى إلى إصابتها بإصابة في قدمها، إثر حقنها بشكل خاطئ، على حسب تأكيد الأسرة، قبل أن يعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بدء التحقيق في الواقعة، وإحالة المقصرين للمحاسبة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

والد الرضيعة يتهم المستشفى بالإهمال الطبي تجاه علاجها

واتهم مواطن يُدعى «عماد ربيع» المستشفى الجامعي بالإهمال الطبي في علاج رضيعته «هنا»، مما تسبب في تراجع صحتها بشكل عام، وإصابتها في قدمها بما يشكل خطورة على حالتها.

وأشار والد الرضيعة إلى أن رضيعته قد نقلت داخل حضانة بمستشفى بني سويف الجامعي، وبسبب تركيب «كانيولا» لها بشكل خاطئ، تسببت لها في حروق في القدم، مما يهدد ببتر قدمها.

رئيس جامعة بني سويف يستقبل أسرة الطفلة

واستقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بمكتبه اليوم الأحد، والدي الطفلة «هنا عماد ربيع»، لإطلاعهما على حالتها الصحية، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية.

منصور حسن: نوفر كافة العلاج للطفلة ونتمى لها الشفاء العاجل

وأكدت جامعة بني سويف، في بيان رسمي: «تواصل رئيس الجامعة مع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف لمتابعة حالة الطفلة، وتوفير الرعاية الطبية لها، مع تشكيل لجنة متخصصة للوقوف على حالتها الصحية»، مؤكداً أن «الجامعة لا تدخر جهداً في علاج الطفلة، حيث يجري حالياً تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لحين تماثلها للشفاء، واستقرار حالتها الصحية»، متمنياً الشفاء العاجل للطفلة الرضيعة، وعودتها إلى أسرتها مرة أخرى.

رئيس جامعة بني سويف: إحالة المقصرين للتحقيق تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة

كما وجه رئيس جامعة بنى سويف عميد كلية الطب والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، بضرورة متابعة حالة الطفلة على مدار الساعة، لحين تماثلها للشفاء، مع إحالة المقصرين للتحقيق الداخلي بالمستشفى الجامعي، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

وعبر والدا الطفلة «هنا» عن شكرهما للدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على استقبالهما بمكتبه، والاستماع إليهما، وتوجيهه بتوفير كل الاحتياجات لطفلتهما داخل المستشفى، لحين تماثلها للشفاء.