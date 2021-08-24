رئيس جامعة بني سويف: تشكيل لجنة لتطعيم الطلاب والعاملين بلقاح كورونا

ناقش الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة صحة بني سويف، الإجراءات التي يجري تنفيذها، لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب داخل الجامعة بلقاح فيروس كورونا، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتورة أمنية أبو جبل مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، والدكتورة منال جابر مدير عام اللجنة الطبية بالجامعة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومحمد صبره مدير عام شئون التعليم والطلاب.

تسهيل عمل فرق التطعيم

وأكد «حسن»، أن الجامعة حريصة على تطعيم كل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا، حرصا على سلامتهم، موجها بتقديم كل التسهيلات لفرق عمل التطعيم، حيث سيجري توفير وتجهيز أماكن داخل الجامعة بكل الاحتياجات، يجري من خلالها الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وطالب رئيس جامعة بنى سويف، أمين عام الجامعة بعمل حصر لكل العاملين داخل الجامعة، وتجهيز أسماء العاملين للحصول على اللقاح، وطالب مدير عام شئون التعليم والطلاب بتجهيز أسماء الطلاب، مع عمل دعاية على كل صفحات الجامعة والكليات، للتوعية بأهمية اللقاح وضرورة الحصول عليه، حرصا على سلامتهم.

وشدد على تشكيل لجنة عليا برئاسته، وتضم عضوية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، ومدير إدارة اللجنة الطبية بالجامعة، ومدير عام الجامعة، ومدير عام شئون التعليم والطلاب، لمتابعة التطعيم والعمل على حل أي معوقات.