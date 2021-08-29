«حُقنت بشكل خاطئ».. رئيس جامعة بني سويف يستقبل والدي الطفلة هنا ويوجه برعايتها صحيا

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم، بمكتبه، والدي الطفلة هنا عماد ربيع، لاطلاعهما على حالتها الصحية، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية.

وتواصل رئيس الجامعة، مع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف لمتابعة حالة الطفلة، وتوفير الرعاية الطبية لها، مع تشكيل لجنة متخصصة للوقوف على حالتها الصحية، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا في علاج الطفلة، حيث يجري حاليا تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، لحين تماثلها للشفاء، واستقرار حالتها الصحية، متمنيا الشفاء العاجل لها، وعودتها لأسرتها مرة أخرى.

كما وجه رئيس جامعة بنى سويف، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، بضرورة متابعة حالة الطفلة على مدار الساعة لحين تماثلها للشفاء، مع إحالة المقصرين للتحقيق الداخلي بالمستشفى الجامعي، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.

وعبر والدي الطفلة هنا، عن شكرهما للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على استقبالهم بمكتبه، والاستماع إليهما، وتوجيه بتوفير كل الاحتياجات لطفلتهما داخل المستشفى.

يذكر أن أسرة الطفلة الرضيعة التي تبلغ 15 يوما من عمرها، اتهمت المستشفى الجامعي في بني سويف، بالإهمال في علاجها، ما أدى إلى إصابتها في قدمها، إثر حقنها بشكل خاطئ على حسب تأكيد الأسرة.

ما دعا الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إلى إعلان التحقيق في الواقعة، وإحالة المقصرين للمحاسبة، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة، فضلا عن استقباله لوالدي الطفلة.