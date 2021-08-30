أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 30-8-2021 مقابل الجنيه

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات مثل الدولار والريال السعودي واليورو والجنيه الإسترليني بشكل مستمر، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021، في البنوك وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بداية سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي، فسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجّل سعر اليورو نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجّل في البنك الأهلي، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، وأيضًا في البنك التجاري الدولي 18.36 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وعلى الجانب الآخر، سجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib اليوم، نحو 21.41 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.40 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.49 للشراء، و21.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.