أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 27-8-2021 مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات المختلفة في البنوك والبورصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني، نستعرض الأسعار في عدد من البنوك المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجّل سعر اليورو اليوم الجمعة، نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجّل في البنك الأهلي، نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 18.29 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، ووفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وعلى الجانب الآخر سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib اليوم الجمعة، نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.45 جنيه للشراء، و21.65 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.40 للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وأخيرًا سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس اليوم الخميس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.