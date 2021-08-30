سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 30-8-2021 بالبنوك

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار بشكل مستمر لأهميته في التأثير على أسعار المنتجات المختلفة، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 30 أغسطس الحالي، في عدد من البنوك المختلفة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ليسجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم، سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

وفي بنك عودة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى الجانب الآخر، سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم ، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي سجل سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى مثل اليورو والدرهم الإماراتي، على النحو التالي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، لنحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، و18.33 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل 18.36 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.