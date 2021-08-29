هجوم على محمد رشاد بعد رده على مي حلمي: «عليه العوض في الرجالة»

قررت نقابة الإعلاميين، منع ظهور مي حلمي على أية وسيلة إعلامية، وذلك بناء على قرار طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وجاء القرار، بعد وقف قناة الحدث اليوم برنامج «الحكم»، الذي تقدمه مي حلمي على شاشة القناة، بعد واقعة التقليل من الكابتن أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، وأصدر نقيب الإعلاميين، قرار المنع، استنادا إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016.

انتقادات لمحمد رشاد

ورد محمد رشاد بطريقة غير مباشرة على البيان، بجزء من أغنيته «أنا مش شمتان»، الذي أعاد نشرها على الأكونت الرسمي له على فيس بوك، وكتب على الفيديو: «وأنا مش شمتان لكن من حقي إن أنا أفرح إنك زعلان».

وعرضه ذلك للكثير من النقد على السوشيال ميديا، فعلق عدد كبير، مقدمين له النصح بحذف الفيديو، لأن ما يفعله غير صحيح، وأنه إذا يريد الرد فيرد بطريقة غير مباشرة، وأول المنتقدين له، كان الفنان كريم محجوب أحد أبطال مسلسل الاختيار، وكتب له: «عليه العوض في الرجالة!»، وكتب آخر: «حلو كيد النسا دا يا فنان.. دى كانت مراتك في يوم، يعنى عيب تشمت».

كلمات أغنية أنا مش شمتان

وتقول كلمات أغنية محمد رشاد بالكامل: «سيبنى أفرح فيكوأنا شايف ندمك وعزابك باينين فى عنيك بقى كل مناك صدفه تشوفنى أو أرد عليك مش قادر أعلمك خاطرأنا مش حاسس بيك دموعك بتبرد نارى وندمك بيخلص تارى عشان خطرى أبكى كمان محدش قالك تخسرني هتفضل يا حبيبي فاكرنى وهنسى وهتعيش ندمان وهلومك ليه منا برضو عرفت أكسر قلبك وإني أقسى عليه ليه تخبي عذابك و تدارى ده أنا فرحان بيه وأدى اللي ضحك فينا الأول راجع خسران لو مهما داريت أنا شايف عينك قدامى بتقول وتعيد وانا رايق جدا وأنا شايف نارك بتقيد هتموت لو أحن وأقربلك أنا زى زمان».

وكانت مي حلمي ردت على قرار الوقف بصورة نشرتها وهي متجة إلى دولة الإمارات التي منحت لها الإقامة الذهبية منذ أكثر من شهرين، وعلقت عليها كاتبة: «باي باي» وأغلقت التعليقات عليها.