أول تعليق من مي حلمي بعد وقف برنامجها: «باي باي».. «فيديو»

نشرت الإعلامية مي حلمي بعد إعلان وقف برنامجها «الحكم» الذي تقدمه عبر قناة «الحدث اليوم»، فيديو لها داخل مطار دبي، مشيرة إلى تواجدها حاليا بدبي، معلقة: «ماذا؟ باي باي».

بيان قناه الحدث بوقف مي حلمي

وأصدرت قناة «الحدث اليوم»، منذ قليل، بيانا بوقف مي حلمي عن عملها وتحويلها للتحقيق عقب حلقتها مع أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، وجاء نص البيان كالتالي «بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».