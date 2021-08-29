بعد إحالتهم للمحاكمة.. 16 اعترافا لـ«نورهان» وشريكيها في «قتل نجلاء»

اعترافات صادمة وتفصيلية، أدلى بها المتهمون بقتل المجني عليها فتاة المول بالبحيرة، المعروفة إعلاميا بـ«نجلاء فتاة المول»، نشرتها «الوطن» في 3 حلقات تضمَّنت أقوال نورهان جميل ومصطفى خميس ومحمد عشماوي، واعترفوا خلالها بقتل المجني عليها وسرقة نقودها وهاتفين محمولين ومشغولات ذهبية كانت تتحلى بها، فضلا عن إتلاف كاميرات المراقبة في العيادة، ولكن بعدما سجّلت كل شيء، واعترفوا تفصيليا بما يلي:

المتهمة نورهان جميل

_ قتل المجني عليها نجلاء نعمة الله مع سبق الإصرار والترصد.

_ سرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينة قدرا ووصفا بالأوراق.

_حيازة سلاح أبيض.

_ إتلاف الكاميرا المملوكة للمجني عليه عبد الحميد محمد عبد الحميد عمدا.

_ دخول عقار «مول كفر الدوار» بقصد ارتكاب جريمة فيه.

المتهم محمد عشماوي

_ اعترف بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

_ اعترف بسرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمتوفاة إلى رحمة مولاها كرها عنها.

_إحراز وحيازة أسلحة بيضاء (مقص، سكين، كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

_ إتلاف الكاميرا المملوكة للمجني عليه عبد الحميد محمد عبد الحميد عمدا وترتب على ذلك ضررا ماليا قيمته أكثر من 50 جنيها.

_ دخول عقار بقصد ارتكاب جريمة فيه.

المتهم مصطفى خميس

_ قتل المجني عليها نجلاء نعمة الله سعيد مع سبق الإصرار والترصد، بخنقها وكتم أنفاسها وشل حركتها.

_ سرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمتوفاة إلى رحمة مولاها كرها.

_ إحراز وحيازة أسلحة بيضاء (مقص، سكين، كتر) دون مسوغ قانوني من المهنية والحرفية بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

_ إتلاف الكاميرا المملوكة للمجني عليه عبد الحميد محمد عبد الحميد عمداً «مالك العيادة» وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته أكثر من 50 جنيها.

_ دخول عقار بقصد ارتكاب جريمة فيه.

_ عدم حمل تحقيق شخصية رغم بلوغه السن القانونية.

ويُشار إلى أن النيابة العامة، استمعت لأقوال نعمة الله سعيد، والد المجني عليها نجلاء، ووالدتها وشقيقتها، وذلك بحضور المحامي أسامة بدوي، دفاع الأسرة، حيث اتهموا نورهان وعشماوي ومصطفى بقتل المجني عليها، وذلك بعدما تمكن المقدم أحمد المسيري، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، ومعاونوه النقباء محمد الجيزاوي وأحمد أبو عاصي وعمر مجدي، من القبض على المتهمين، بعدما أدانتهم التحريات وأدانتهم الأدلة الفنية الأخرى.

المحامي أسامة بدوي

وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة 35 جنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، والتي تقرر لها جلسة 6 أكتوبر المقبل.