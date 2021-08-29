«حماة الوطن»: وفرنا مركزا لتدريب الفتيات بمدينة الأمل «الهجانة سابقا»

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تقديم الخدمة المجتمعية لمدن العشوائيات، لذا اتجه شباب الحزب من أجل المشاركة في دور الدولة التي تبني الإنسان المصري، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى دعم الأحزاب والمجتمع المدني بشكل عام، موضحا أنه تم افتتاح مركز «حماة الوطن» من أجل تدريب الفتيات على المهن اليدوية وتشمل ماكينات خياطة ومستلزمات أخرى.

خطة لتثقيف أهالي المنطقة بالكامل

وأضاف «عبد العال»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه سيتم تقديم مواد تتيح التثقيف لسكان المنطقة، لافتا إلى أن الشباب يشاركون في هذه المبادرات وهم منتمون لمبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير الخدمة المجتمعية في مصر.

الشباب يساعدون سكان المنطقة

وأوضح أمين عام حزب «حماة الوطن»، أن الشباب صمموا استبيانا من أجل معرفة احتياجات الأهالي في منطقة مدينة الأمل التي كانت تسمى «عزبة الهجانة» من أجل توفير حياة كريمة لهم لكي يصبحوا في حياة أرقى من التي كانوا فيها في الماضي.

المنطقة تغيرت بالكامل

وأكد أمين عام الحزب، أن المدينة تغيرت بالكامل بعد إنشاء محور الأمل وإزالة عقارات وتوسيع المكان، وهذا الأمر سهل التحرك في مدينة نصر وأتاح لسكان مدينة الأمل حياة كريمة، كما يطمح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن عدد السكان في هذه المنطقة أكثر من مليون شخص كانوا محرومين من الخدمات والمرافق الأساسية ولكن الدولة وفرتها لهم.